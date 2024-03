Cláudio Ramos usou as redes sociais este sábado, dia 23 de março, e revelou o que o motiva a treinar ao fim de semana de manhã.

No Instagram, o apresentador do 'Big Brother' e do 'Dois às 10' publicou uma foto a preto e branco na qual aparece a treinar.

"Pode ser foco. Pode ser disciplina. Pode ser prevenir antes de remediar. Pode ser fazer agora para depois desfrutar. Pode ser exibição. Pode ser só parvoíce. Pode ser o que vocês quiserem, se quiserem alguma coisa. Mas vontade a um sábado de manhã não é de certeza. Só que se eu não fizer, ninguém faz por mim!", escreveu o apresentador na legenda da imagem.

Ana Marques não resistiu a deixar um comentário divertido. "Dá-lhe, Ronaldo!", escreveu a também apresentadora.

