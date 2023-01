Cláudio Ramos não esconde a sua opinião acerca do príncipe Harry e do livro de memórias que lançou esta semana, no qual faz várias revelações sobre os bastidores da família real britânica.

"Isto [o livro] não é por causa da morte da mãe, isto é porque ele é um ressabiadinho de porcaria que inveja o irmão, e sabe perfeitamente que isto vai fazer mal ao irmão", atira o apresentador da TVI.

"Acho que ele se apaixonou perdidamente pela Meghan. Ela foi para um sítio que sabia exatamente como era e tinha um plano. As coisas não lhe correram como ela estava à espera, há uma data de regras - eu trabalho aqui de uma forma diferente que trabalhava na SIC, cada empresa tem uma regra", continua.

Por fim, nota: "Ele está apaixonado da cintura para baixo e quando se começa a pensar da cintura para baixo, o resto já é muito difícil".

Concorda com esta opinião de Cláudio Ramos?

