Depois da polémica saída da SIC, Cristina Ferreira tem vindo a preparar a sua mudança para a TVI, estação para onde regressa já num cargo de diretora.

Posto isto, a mais recente edição da revista 'Cristina' teve como tema principal precisamente a mudança. Como tal, alguns amigos da apresentadora colocaram-lhe questões, entre eles Cláudio Ramos, conforme o próprio evidenciou agora.

"Aqui está Ela. Antes de ser apresentadora, de ser directora disto ou daquilo é a Cristina do desassossego. A mudança é sempre olhada de lado. Ou quase sempre. A esperança na mudança é sempre olhada com desconfiança por quem tem medo de mudar. Ou quase sempre. Olhemos para o futuro com os olhos da verdade. Do trabalho. Da realidade que vivemos no mundo em que estamos. Foquemo-nos no que importa. E o que importa? É o que nos ajuda a crescer, porque o caminho é em frente!", nota.

