No programa desta quarta-feira, 25 de agosto, do 'Dois às 10', Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam três convidadas para falar sobre a sua experiência com aplicações de encontros, neste caso, o Tinder.

Foi neste contexto que o apresentador acabou por explicar o motivo pelo qual não se 'entendeu' com a aplicação.

"Tinha Tinder e agora já não tenho pelas razões óbvias, mas a principal é que as pessoas não acreditam que sou eu. Uma frustração. [Perguntam] és o próprio? E eu digo, 'sou'. Bloqueado logo. Pensam mesmo que é mentira, que não sou eu", notou, para riso das restantes presentes.

Recorde-se que Cláudio Ramos mantém uma relação com Diogo Faria.

