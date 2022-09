Cláudio Ramos fez esta quarta-feira, 14 de setembro, uma revelação sobre a sua vida amorosa. O apresentador, que se mantém discreto em relação a assuntos pessoais, confessou estar solteiro.

"Se um dia tenho namorado que me diz 'vou de férias contigo e com mais alguém', digo logo: 'vai lá com mais alguém que eu vou depois'. Por isso é que não tenho [namorado]", disse o comunicador, reagindo ao facto de Toy ter referido no formato que costuma ir de férias com a mulher e um casal de amigos.

A última relação conhecida de Cláudio Ramos foi com o ator Diogo Faria, mas não tinha até aqui ficado claro se os dois estariam ou não separados.

