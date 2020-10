Cláudio Ramos partilhou recentemente o novo hino da TVI do qual se revelou bastante orgulhoso. No entanto, e apesar da felicidade à volta do momento, o apresentador não conseguiu ficar indiferente a um comentário feito por uma seguidora na sua conta de Instagram.

"Mas o Cláudio, não estava lá. Todos juntos na mesma direção. O futuro? Na foto você não estava, qual é o futuro, é Somos Portugal, quando a diretora o puser lá?", questionou.

A resposta não tardou em chegar...

"Não sou muito de responder a comentários porque considero que numa página aberta os seguidores podem opinar. É um espaço livre! Mas deixe-me dizer-lhes duas coisas", começou por referir.

"Ontem não estava na apresentação do hino porque tenho uma filha que está no Alentejo e fui ter com ela numa das minhas funções maiores que é ser pai. A outra que gostava de deixar claro é que o ‘Somos Portugal’ para mim e para a estação é um programa tão nobre como outro programa qualquer, onde eu fui e irei sempre que for preciso. Porque gosto, porque me divirto e me divido com companheiros de trabalho que dão muito para que o Domingo de cada um seja melhor. Não é um trabalho menor e não gosto quando num tom depreciativo tentam passar isso. Voltarei ao ‘Somos’ feliz e contente assim que fizer sentido", garantiu.

Entretanto, completou: "Eu gosto das pessoas e do contacto com elas. Eu sou um apresentador. Não sou um bibelô nem uma flor de estufa. Não há bons e maus programas. Há televisão bem feita e mal feita. A minha será sempre bem feita. Porque quem a vê não merece menos que isso".

