No programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, 16 de outubro, Cláudio Ramos descreveu um momento de "pânico" que viveu numa autoestrada.

"Do nada, na faixa do meio, antes de virar aqui para Bucelas, o meu carro parou, com um camião atrás de mim. Ia morrendo de medo", relata.

"Liguei os quatro piscas, não podia fazer nada, nem conseguia sair, estava mesmo cheio de medo, nem sei se chorei", diz ainda, notando que naquele momento não sabia mesmo o que fazer.

"Fiquei em pânico, porque nunca me tinha acontecido", completa.

O comunicador contou esta história a propósito de um caso no qual um homem acabou morto na autoestrada, após ser atropelado, enquanto tentava ajudar outro condutor.

