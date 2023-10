Idevor Mendonça continua a provar que foi uma aposta ganha. O apresentador da TVI foi a escolha do canal para fazer companhia a Maria Botelho Moniz no 'Dois às 10', durante as férias de Cláudio Ramos, e os espectadores têm gostado da sua prestação.

Nas redes sociais, Idevor partilhou esta quarta-feira, dia 11 de outubro, uma nova fotografia tirada no estúdio do formato matutino, tendo reunido diversos elogios na caixa de comentários.

"O melhor", "bom profissional", "o melhor apresentador" e "devias fazer sempre o 'Dois às 10'" são apenas alguns exemplos das mensagens deixadas.

Confira as restantes abaixo.

