Cláudio Ramos usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, dia 7, para fazer uma reflexão, recordando os tempos da pandemia de Covid-19 e mencionando ainda a Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa na última semana.

"Lembram-se? Quando todos aplaudiam às dez da noite e se dizia que ‘ia ficar tudo bem’. Temos a enorme capacidade de selecionar o que nos fica na memória para nossa conveniência e de batermos no peito à mesma velocidade com que apontamos o dedo", começou por escrever o apresentador do 'Dois às Dez', numa publicação na qual também partilhou uma fotografia sua de máscara.

"Valem de muito pouco mensagens de esperança, se assim que o voo levanta em direção ao Vaticano, aqui os corações voltam a ser o que eram. Pensem nisso", concluiu.

Leia Também: "Isto nunca me aconteceu na vida", diz Cláudio Ramos em direto