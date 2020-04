A 11 de fevereiro Cláudio Ramos foi anunciado como a nova contratação da TVI, deixando assim a SIC depois de 18 anos. A inesperada mudança para a estação rival, que se deveu ao grande desafio de apresentar o 'Big Brother 2020', levantou burburinho, tornando-se o tema do momento durante semanas.

Dois meses depois da novidade e prestes a estrear o formato que motivou a tão badalada 'transferência', Cláudio Ramos esteve à conversa com Fátima Lopes, no programa 'A Tarde é Sua' desta terça-feira, onde acabou por recordar como foi a reação da filha Leonor, de 16 anos, a todo este frenesim.

Quando lhe contou a novidade, revela que a filha reagiu de forma positiva, mas no dia em que o diretor-geral da TVI, Nuno Santos, fez o anúncio oficial nas redes sociais, a adolescente "sentiu-se bombardeada" na escola, o que a deixou mais receosa com o futuro do pai.

"Nesse dia, à noite, ligou-me e perguntou: 'Será que é bom, pai? Será que te vai fazer feliz?'. Ela via que eu estava muito feliz... Mas foi a única vez, a partir daí lidou muito bem", contou.

Vale recordar que o 'Big Brother 2020' irá estrear numa versão inovadora na noite de domingo, dia 26 de abril.