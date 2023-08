Cláudio Ramos contou aos seguidores que a internet o lembrou que foi há três anos a grande final do 'Big Brother 2020', "o reality que mudou definitivamente a maneira como se olha para o formato". Na altura, recorde-se, o apresentador deixou a SIC para apresentar o reality show da TVI.

"O que veio para celebrar os 20 anos do 'Big Brother' e para mostrar que estes formatos além de divertir e entreter, podem servir para agitar, meter assuntos em cima da mesa, discutir, reunir… Estávamos em plena pandemia. Foi seguramente, no mundo, o 'Big Brother' mais difícil de fazer. Estúdio gigante e vazio. Equipa reduzida e à distância. Concorrentes confinados que pela primeira vez na história se apresentaram via Zoom", recordou numa publicação que fez no Instagram.

"Foi a minha estreia num grande formato… que orgulho de o ter feito com aqueles resultados e com aqueles concorrentes a que chamei sempre de 'meus magníficos' porque foram brilhantes. Todos eles, sem exceção, permitiram que o programa fosse um sucesso. Em casa, as pessoas viam o 'Big Brother' enquanto elas próprias o viviam por conta da Covid19", disse, mostrando-se depois grato a Nuno Santos pelo desafio.

"E vou lembrar-me sempre do Jorge Javier Vazquez que me ensinou tanto. Do 'Big' que foi um parceiro gigante e generoso. Da 'Pipoca' que tanto me alegrava como me enervava. Da Lurdes Guerreiro, do Ricardo, da Vânia e da Verónica que foram o amparo numa tarefa que teve tanto de difícil como de prazerosa, porque fazer este formato nas condições que o fizemos foi obra e levou-me a estados emocionais que ninguém sonha", destacou também.

"Serei sempre o apresentador que fica na história por ter assinalado os 20 anos do 'Big Brother' em Portugal num formato que o revolucionou, não sou eu que o digo, foram as pessoas que o sentiram assim e que ainda hoje me falam do que o 'BB2020' foi para elas naquela altura. Isso dá-me um enorme prazer e enche-me de orgulho. Sou de memórias, sei que tenho este defeito… mas quem seremos nós amanhã, se esquecermos o nosso ontem? Por isso, até hoje agradeço ao espectador que entendeu a mudança e abraçou comigo esta vontade. É mais fácil fazer a viagem assim. Muito mais fácil", escreveu.

"Hoje muita gente repete a frase, a identifica e por isso a todos continuo a desejar, 'saúde e paz. Porque o resto o universo traz'. Obrigado", completou.

