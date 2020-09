Confiante no que o futuro para ele reserva, Cláudio Ramos partilhou com os seus seguidores do Instagram uma reflexão.

"Cada um é pró que nasce. Eu nasci para fantasiar. Sonhar. Imaginar... cumprir e realizar. E vocês também. Quem vos disser o contrário está a mentir", afirma, incentivando assim os seus admiradores a lutarem por aquilo em que acreditam.

Posteriormente, deixa um conselho: "Este fim de semana tirem dez minutos da vossa agitada vida, fechem os olhinhos e vão onde desejam ir com quem desejam ir. Basta imaginar com força. Juro!", completou.

Importa notar que, atualmente, o apresentador está a preparar aquele que será o seu novo desafio na TVI depois do 'Big Brother'.

