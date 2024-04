O apresentador mostrou os looks que escolheu para as galas do último fim de semana.

Cláudio Ramos mostrou os dois fatos que usou nas galas do 'Big Brother' este fim de semana - que excecionalmente teve gala também no sábado. Se num dia usou um fato bordô, no outro Cláudio Ramos optou por um fato bege. Na sua conta no Instagram, o apresentador publicou um conjunto de fotografias nas quais se veem os dois fatos e pediu uma opinião aos fãs. "Um fim de semana, duas galas. Duas galas, dois fatos. Vocês, qual escolhiam?", perguntou o apresentador. "Os dois eram incríveis", "gostei dos dois, ficou super elegante com ambos" e "todos lhe ficam bem", foram algumas das respostas dadas pelos seguidores de Cláudio. Leia Também: "Eu sou gay!", diz Cláudio Ramos a Daniela Ventura em momento hilariante