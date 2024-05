Durante uma conversa sobre viagens que aconteceu no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, 15 de maio, Cláudio Ramos fez uma revelação que não deixou Cristina Ferreira indiferente.

"Odiei Zanzibar, tenho de dizer isto", afirmou o apresentador, garantindo que a experiência o marcou pela negativa.

Um dos motivos apontados pelo comunicador foi o facto do seu hotel ficar muito longe do aeroporto, algo com que não contava à partida.

Para além disso, segundo o próprio, "às quatro da tarde fica-se sem mar", dada as condições naturais do destino.

Cláudio Ramos notou também que gosta de recorrer aos serviços de agências de viagens uma vez que não tem paciência para planear as suas 'escapadinhas'.

Leia Também: Cristina Ferreira: "O meu filho foi com quatro anos ao Dubai e lembra-se"