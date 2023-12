Cláudio Ramos está de regresso ao 'Big Brother'. A novidade foi confirmada esta semana pela TVI e o apresentador já teve a oportunidade de comentar este novo projeto. Após uma partilha que fez na sua página de Instagram, eis que o comunicador respondeu a perguntas sobre o tema num vídeo partilhado pela estação de televisão.

Questionado sobre como se sentia, Cláudio notou: "Com vontade de agarrar o desafio, agora sim o 'Desafio Final', e com vontade de voltar a fazer aquele que será o seu programa de domingo à noite!".

Posteriormente, acrescentou. "Acho que o Cláudio não foge muito daquilo que as pessoas sabem que o Cláudio é. É um apresentador com coração, com sangue na veia, um apresentador que sabe que eu sou tudo, tudo aquilo que as pessoas querem que eu seja e mais um pedacinho daquilo para que ela possam ser surpreendidas!".

Recorde-se que o 'Desafio Final' estreia já em janeiro.

