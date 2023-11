Cláudio Ramos conduziu, ao lado de Cristina Ferreira, mais uma edição do espaço de comentário do 'Big Brother' que está inserido no 'Dois às 10'.

Por lá, o apresentador fez notar que gostava de ver Francisco Monteiro envolver-se com Márcia, o que levou Cinha a recordar a "paixoneta" de Miguel Vicente e Bárbara Parada numa das edições recentes deste reality show.

Cláudio Ramos, interrompendo a comentadora, fez notar que este caso nada tem a ver, defendendo ainda: "O Miguel Vicente usou a Bárbara para chegar mais longe no jogo. O Zaza não precisa da Márcia".

Importa lembrar que a relação de Cláudio Ramos e Miguel Vicente nunca foi pacífica e que os dois chegaram mesmo a discutir em direto.

