Cláudio Ramos está de parabéns! O apresentador celebra este sábado, 11 de novembro, 50 anos de vida, data que não foi esquecida por uma das suas grandes amigas: Ana Marques.

No Instagram, a comunicadora partilhou um vídeo hilariante com Cláudio, no qual este a empurra dentro de um carrinho de compras.

A acompanhar as imagens, Ana deixou a seguinte declaração:

"Vou evitar escrever o que sinto por ti… que isto hoje vai ser uma pieguice pegada de mimos e poesia. E nós os dois somos pouco dados a palavras muito pensadas", começa por dizer.

"Dizer que gosto de ti (irra, que já me saiu uma lamechice!) é isto… e este é só um das dezenas de vídeos que fazemos quando não estamos/ estávamos a 'dar na tv'… Bem-vindo, cinquentão!", completa.

