Cláudio Ramos juntou-se à equipa do 'Somos Portugal' este domingo, 27 de setembro, o programa que ocupa as tarde da TVI, como já tinham sido anunciado na semana passada.

O apresentador está em Vieira do Minho ao lado de Maria Botelho Moniz, Iva Domingues, Mónica Jardim e Ruben Vieira, como foi destacado no Instagram minutos antes do programa começar.

"Somos todos. Uma equipa cheia de vontade. E hoje na terra do Ben, em Vieira do Minho. Até tenho uma certa inveja de não estar no grupo. Vamos à festa miúdos", escreveu Cristina Ferreira na legenda de uma fotografia onde mostra os apresentadores da estação.

Por sua vez, Cláudio Ramos também destacou este momento na sua página de Instagram: "Bom domingo a todos! Até já".

Leia Também: "Não achei nunca que me tivesses tirado o Big Brother por vingança"