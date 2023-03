Cláudio Ramos está oficialmente de dieta, contou o próprio esta segunda-feira, 27 de março, através da sua conta oficial de Instagram.

O apresentador mostrou o seu almoço e confessou estar em missão para conseguir estar em forma no verão e voltar a entrar nas sungas, com as quais faz enorme sucesso nas praias.

"Não se pode dizer que não me esforço. Se depois as sungas não derem de si, isso já não é responsabilidade minha", brincou ao mostrar o que escolheu comer.

