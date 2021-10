No Dia Mundial da Visão, assinalado a 14 de outubro, Cláudio Ramos celebrou a data juntando-se a uma ação solidária promovida pela MultiOpticas.

No âmbito da campanha 'Olhar pelo Futuro', o apresentador marcou presença numa escola portuguesa para entregar "cheques visão" no valor de 100 euros que vão garantir a 1180 crianças, em 131 escolas do ensino básico de todo o país, o acesso a cuidados de saúde visual.

"Esta é a maior ação de solidariedade organizada pela marca. Exactamente por ser uma ação que visa dar melhores condições a quem mais precisa, quis fazer parte e testemunhar com todos a entrega dos tão falados cheques Visão, porque, como me disse o presidente do agrupamento escolar, a visão é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento físico e social das nossas crianças. E hoje, quis ver de perto e com os meus olhos esta ação bonita", realça o anfitrião do programa das manhãs da TVI.

"Garanto: Foi bonito ver o brilho, nos olhos do futuro", termina o apresentador ao mostrar as imagens que marcaram esta tarde solidária.

Leia Também: Cristina Ferreira reage a gaffe de Cláudio Ramos