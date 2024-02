Cláudio Ramos apresentou o 'Dois às 10' ao lado de Cristina Ferreira esta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, depois de ter passado mal o dia anterior.

Mesmo assim, apesar de ter estado a vomitar e a soro durante a terça-feira, o apresentador não deixou de estar à frente da gala do 'Big Brother - Desafio Final' no final do dia.

A informação foi avançada por Cristina Ferreira, que fez questão de falar sobre o estado de saúde do colega e amigo enquanto conduziam, lado a lado, o programa das manhãs da TVI.

"É para as pessoas perceberem que isto não é assim tão simples como parece. O senhor Cláudio, ontem, esteve o dia inteiro a vomitar, doente, a soro e à noite esteve três horas a apresentar uma gala", começou por destacar.

"Só para saberem que quando estamos aqui, de sorriso no rosto e a fazer o nosso trabalho, muitas vezes não sabem o que nos aconteceu o dia todo, ou o que nos aconteceu na hora antes, ou o que nos está a acontecer na vida", acrescentou.

"Toda a gente, às vezes, também vai trabalhar assim. Mas não tem é que dar a cara pelos outros e estar de sorriso fácil", disse, por fim. Veja aqui.

