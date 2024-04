Horas depois de ter protagonizado um momento de grande alvoroço no 'Big Brother', relacionado com a expulsão de Jacques Costa, Cláudio Ramos marcou presença em mais um 'Dois às 10'. Como esperado, o apresentador não fugiu à polémica e comentou o sucedido.

Durante a gala, Jacques recusou nomear e Cláudio mostrou-se contra a decisão do Big, que havia sancionado a concorrente com uma nomeação direta. Minutos depois, a produção voltou atrás e o Big anunciou que Jacques, pelo incumprimento das regras do programa, teria de ser expulsa.

Nas redes sociais surgiram algumas críticas à postura de Cláudio, dado que o apresentador pareceu ter poder e influência nas decisões do programa, mas parece ter sido precisamente a isto que o próprio respondeu já esta manhã de segunda-feira.

"A última palavra do programa é a do Big. Eu tomei aquela posição ontem e deixei claro que se o Big achasse que a Jacques ficaria dentro do programa, para mim ela ficaria dentro do programa. Eu achava justo dizer o que sentia porque não achei justo para com os outros", explicou o apresentador, em primeiro lugar.

"Se ela não nomeou agora, também não iria nomear na próxima semana, porque o coração dela vai estar sempre na dúvida e ela vai estar inquieta com as nomeações", acrescentou Cláudio.

Já Cristina Ferreira, por outro lado, optou por não se pronunciar sobre este tema.

