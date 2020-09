Cláudio Ramos foi convidado para estar ao lado de Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV'. A certa altura, os dois conversaram sobre a vida de Cláudio e a sua evolução, não só em termos profissionais como pessoais.

Recordando a sua carreira, que começou quando ainda era muito jovem, o apresentador confessou: "Era muito pretensioso, egocêntrico, arrogante. Mas percebi muito depressa que não valia a pena".

Cláudio disse igualmente que a pretensão de algumas pessoas ao dizerem que querem ser apresentadoras de televisão apenas porque sim, sem sequer conhecerem a profissão, o enerva.

Por outro lado, notou que dá sempre o seu melhor em todos os projetos, sendo que há um do qual não se orgulha. "Já fiz coisas que não gostei. Fiz um programa 'Olhó Vídeo', mas não foi um trabalho bem feito, não me orgulho".

Já recordando uma das suas grandes experiências, nomeadamente, como apresentador do 'Big Brother', Cláudio só lamentou não ter tido as melhores condições tendo em conta a pandemia.

A vida amorosa

Falando abertamente sobre a homossexualidade e o relacionamento que manteve com a mãe da filha, Cláudio concluiu: "Não me imagino mais na vida com uma atração sexual com uma mulher. Não sou bissexual, vivi aquela experiência, quis muito aquilo, é uma pessoa que fica na minha vida, mas não quero mais. O que me apaixona num homem é a mente masculina. O corpo da mulher a mim não me diz nada".

