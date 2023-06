Cláudio Ramos juntou-se a Cristina Ferreira para uma emissão especial do 'Dois às 10', da TVI, onde celebraram os santos populares.

Durante o programa, quando estavam a conversar com Joana Barrios, o apresentador confessou que se tinha engasgado com a broa, levando Cristina a dar-lhe umas palmadas nas costas. "Tu não me morras aqui".

"Se não morro de uma coisa, morro de outra", reagiu Cláudio depois das palmadas de Cristina.

Incomodado, acabou por sair durante uns instantes para conseguir tossir. Veja este momento aqui.