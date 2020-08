Cláudio Ramos encontrou uma agradável surpresa quando esta segunda-feira se dirigiu ao seu carro. Um recado com uma das suas frases favoritas, deixado pela sua equipa.

"Saúde e paz, o resto o universo traz", pode ler-se no bilhete encontrado pelo apresentador.

"Ups! Deixaram-me um recado no carro. Não vá eu esquecer-me. Tenho a vida almofadada em afecto que me chega todos os dias e aos montes por muitos lados", começa por escrever, partilhando com os seguidores o que sentiu ao deparar-se com esta pequena surpresa.

"Mesmo que não vos pareça, eu sou um coração mole. O coração é um músculo, como outro músculo qualquer e por isso tem que ser treinado, senão atrofia. Digamos que vocês são o meu PT do coração. Boa?", completou.

