Cláudio Ramos partilhou nas redes sociais, esta quarta-feira, dia 10 de abril, o momento em que Gabriel, na última gala do 'Big Brother', apresentou aos espectadores a sua 'curva da vida'.

O concorrente falou sobre o facto de ter sofrido bullying por ser homossexual, momento que deixou várias pessoas emocionadas, tal como aconteceu com o próprio apresentador em direto.

Leia abaixo o texto escrito por Cláudio Ramos na íntegra.

"… O Gabriel teve a generosidade de partilhar com todos, na última gala, parte da sua vida e nela a coragem de contar o que passou porque é homossexual. Passou por tudo aquilo que nenhuma pessoa deve passar, menos ainda uma criança, um adolescente… Em horário nobre, no programa mais visto de televisão em Portugal fez-se serviço público. O 'Big Brother' também é isto. Digam o que quiserem dizer, também é isto. Eu tenho o imenso orgulho que tenha acontecido numa edição apresentada por mim, porque tenho consciência plena da importância destas palavras e a convicção que um bom programa pode entreter, educar, estimular e trazer a discussão para cima da mesa, e que isso ajuda sempre alguém. Eu acredito que sim!

Se este testemunho do Gabriel ajudar, pelo menos uma pessoa, já valeu a pena. O Gabriel representa muita gente e ver os pais orgulhosos a assistir a tudo, não só me deixou emocionado como me faz acreditar que, embora estejamos longe, caminhamos para um mundo melhor.

Obrigado Gabriel. Tem razão, 'ninguém escolhe ir pelo caminho mais difícil'".

