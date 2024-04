Cristina Ferreira e Cláudio Ramos deram início ao 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 11 de abril, com um divertido momento relacionado... com o ar condicionado.

Foi esta semana que Madonna parou um concerto para se indignar com a temperatura do ar condicionado da sala de espetáculos, o que fez lembrar um episódio em que Cláudio Ramos, nos estúdios do 'Passadeira Vermelha', teve uma atitude semelhante.

Hoje, Cláudio voltou a sentir que estava demasiado calor no estúdio, o que levou Cristina a brincar: "É um problema que tu e o Goucha têm. Noutra vida foram técnicos de ar condicionado".

"A única vez que me chateei com o Goucha foi por causa do ar condicionado", lembrou depois a apresentadora. "Coitadinhas das pessoas do público, estavam sempre congeladas. Ele queria vir com os seus fatos, os seus coletes e as suas coisas e depois ficava com calor", acrescentou.

Veja aqui este divertido momento.