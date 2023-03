A verdade é que 'os santos' de Miguel Vicente e Cláudio Ramos 'nunca bateram'. Ainda assim, e como profissionais que são, os dois aceitaram sentar-se para uma conversa no 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 24 de março. Embora tudo tenha começado bem, o fim acabou por ser muito diferente.

Cláudio Ramos começou por falar com Miguel sobre o novo desafio profissional do vencedor do 'Big Brother', mas a conversa descambou quando o tema passou a ser o fim da relação com Bárbara Parada.

Miguel Vicente aproveitou a ocasião para se defender das acusações da ex-namorada, feitas em direto neste mesmo programa, e logo de seguida condenou a publicação feita por Cláudio Ramos nas redes sociais a propósito desse tema.

O apresentador, recorde-se, defendeu publicamente a jovem nortenha e deixou várias críticas a Miguel.

O personal trainer, indignado, trouxe a publicação para 'cima da mesa' da seguinte forma: "Achei estranho que com tantos casos sensíveis que passam aqui pelo seu programa, nunca fez uma publicação assim".

Miguel explicou que não sabia se essa publicação havia sido feita como "vingança" por ter sido o vencedor da mais recente edição do 'Big Brother', embora Cláudio Ramos o tenha impedido de continuar.

"Não vai continuar. Eu gosto muito pouco de pessoas que se acham mais espertas do que eu, muito pouco. Sou eu a falar porque o programa ainda é meu", começou por dizer o apresentador.

Enquanto falava, Cláudio apontou o dedo a Miguel, que criticou o gesto: "Bem não fica o senhor Cláudio a apontar-me o dedo".

"Não estamos no 'Big Brother' e eu não sou a Bárbara", concluiu Cláudio antes mesmo de seguir para intervalo. O apresentador, vale notar, não deixou Miguel responder ao que havia sido dito.

Veja aqui toda a discussão.