Como já tinha sido anunciado, Manuel Luís Goucha vai apresentar as últimas transmissões do 'Você na TV' ao lado de outros colegas da estação.

Depois de ter estado com Ruben Rua na passada quinta-feira, 10 de dezembro, hoje, dia 14, foi a vez de Goucha apresentar o programa com Cláudio Ramos, que se prepara para ficar com as manhãs da estação já no início do próximo ano - ao lado de Maria Botelho Moniz.

"Hoje seremos nós a apresentar o 'Você na Tv'! A três semanas dele passar a ser o senhor das manhãs. O Cláudio e eu ficamos à sua espera", escreveu Manuel Luís Goucha momentos antes de entrar em direto.

De seguida, acrescentou: "Já cá estamos à sua espera".

Por sua vez, um dia antes de estar ao lado de Goucha, Cláudio Ramos destacou na mesma rede social: "Há muito tempo que olho para Ele como referência e com a distância próxima de quem quer aprender sem invadir. E aprendi muito a olhar. A ouvir. A perceber. Às vezes a discordar. Acrescentou-me muito estes anos todos, porque como me disse uma vez um grande produtor ‘se estiveres atento aos bons só tens a ganhar!’. Estive sempre atento. Aprendi sempre. Amanhã estarei ao lado do Manel no ‘Você na tv’. Só eu sei o que sinto com isto. Queria muito que estivessem connosco. Não me falhem".

E esta segunda-feira disse: "Menino feliz ri de olhos fechados. Nunca ouviram dizer?Vamos a isto meus mais lindos e tenham uma semana de sonho".

