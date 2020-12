Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha estiveram à frente do 'Você na TV', da TVI, esta segunda-feira, e logo ao início do programa a vida sexual de ambos esteve em destaque.

Os apresentadores receberam Fernando, vendedor de bacalhau, e ao darem as boas-vindas ao convidado, Goucha disse, na brincadeira. "Conhece o meu filho mais novo?".

"Foste pai com que idade, sendo assim? Eu tenho 47 anos. Tu tens que idade?", acrescentou de seguida Cláudio Ramos. Depois de Goucha ter dito que tem 65 anos, destacou: "Podia ser teu pai".

"Tinhas sido pai aos 20. Tu aos 20 já fazias [relações sexuais]?", questionou logo Claúdio, levando Goucha a revelar que começou a sua vida sexual "muito cedo". Por sua vez, Cláudio contou: "Eu comecei muito tarde, aos 33 anos".

Mas a conversa não ficou por aqui. Mais à frente, já com Carina, ex-concorrente do 'Big Brother - A Revolução', em estúdio, Cláudio confessou que tem sonhos eróticos com uma pessoa da TVI.

Depois de terem questionado Carina sobre o alegado sonho que teve dentro da casa com um ex-concorrente, Cláudio admitiu: "Mas pode sonhar com quem quiser. Há um jogador da bola com quem sonho com muita frequência e há uma pessoa muito conhecida aqui na TVI com quem também sonho muitas vezes. E são sonhos eróticos! Qual é o problema?".

O apresentador não revelou o nome, apenas disse que era mais novo que Goucha e que era um homem.

