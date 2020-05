Não há dúvida que Cláudio Ramos se encontra no melhor momento da sua carreira. Atualmente a apresentar o reality show da TVI 'Big Brother 2020', o antigo vizinho de Cristina Ferreira tem sido alvo dos mais diversos elogios devido à sua prestação.

Tendo isto em conta, uma publicação que este fez na sua conta de Instagram não passou despercebida. Na mesma pode ler-se:

"Se o voar dos outros não te faz feliz, então é porque dentro de ti não tens um coração. Tens uma gaiola... ainda por cima fechada".

Desde logo, vários dos seus seguidores identificaram-se com estas palavras. "A mal ou bem vejo algum recado nestas palavras que servirão a alguém certamente", disse um. "Aquele que não fica feliz com o voo dos outros é porque não aprendeu nada com a vida", disse ainda mais uma fã.

