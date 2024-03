Se há pessoa que está sempre pronta para dar um pezinho de dança é Cláudio Ramos. Prova disso foram os momentos divertidos que o apresentador protagonizou hoje, 6 de março, no programa 'Dois às 10', na TVI.

Conforme poderá ver de seguida, Cláudio 'deu tudo' a dançar, deixando Cristina Ferreira a rir às gargalhadas com o seu movimento de ancas.

"O dia começa-se a dançar", lê-se na legenda da partilha no Instagram da TVI na qual ainda se pede que o Sr. Alberto, jurado do 'Dança com as Estrelas', dê a pontuação a este momento.

Ora veja:

