Enquanto por aqui se continuam a fazer sentir as habituais temperaturas de inverno, eis que Cláudio Ramos tem vindo a aproveitar o sol numas luxuosas férias na companhia do namorado, Diogo Faria.

A sua última publicação no Instagram mostra precisamente isto: "Se imaginassem a carrada de mensagens a reclamar como é que eu venho para o sol e praia e não postei uma fotografia de sunga!! Ora aqui está. De sunga, olhinhos fechados para passar boa energia, mão cuidadosamente colocada para esconder excessos e aquele ar de quem está nem aí para o assunto...", começa por referir.

"Agora, uma coisa é certa, com este painel atrás de mim, pode ser aqui ou no quintal da minha casa do Alentejo. Sou sincero!", afirmou na legenda da publicação.

