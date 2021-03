A propósito da nova temporada de 'Cabelo Pantene - O Sonho', que está prestes a estrear na TVI, Cláudio Ramos começou o programa 'Dois às 10' desta quarta-feira com uma dica de beleza caseira.

O apresentador afirmou que a melhor forma de hidratar o cabelo é barrar claras em castelo e eis que o fez em direto.

Ao receber Luís Borges e Sofia Ribeiro, a dupla de apresentadores da nova edição do concurso, Cláudio permaneceu com as claras durante toda a conversa.

Leia Também: Cláudio Ramos lembra divergência com Goucha. "Fiquei melindrado contigo"