Cláudio Ramos e Cristina Ferreira receberam esta quarta-feira, dia 5 de junho, a cantora Carla Visi. Quando a artista estava pronta para atuar, houve uma falha. Isto porque colocaram no ar uma música que não era que iria cantar.

Ao aperceber-se do erro logo no início, a artista ainda comentou: "Não, não, é uma outra música". No entanto, decidiram prosseguir o programa com o tema 'Canto Novo'.

Na reta final do programa, Cláudio Ramos recordou o erro com a cantora. "Trocamos-lhe a canção e ela cantou outra completamente diferente", explicou Cristina Ferreira. "Uma profissional exemplar", acrescentou Cláudio.

"Ninguém disse nada, nós também não", comentou ainda a apresentadora, tendo continuado com o programa.

No entanto, pouco tempo depois, Cláudio Ramos tem um ataque de riso ainda a recordar o erro com a cantora. Ora veja:

Leia Também: E esta? João Baião e Cláudio Ramos tiveram ataque de riso