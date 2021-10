Esta quarta-feira, Cláudio Ramos fez uso das redes sociais para falar sobre a enxaqueca, um tipo de cefaleia do qual sofre e que afeta milhões de portugueses.

"Hoje quero partilhar convosco um tema muito importante e que muitas vezes é desvalorizado: a enxaqueca. Sabiam que é a 3.ª doença mais frequente em todo o mundo e que afeta mais de 2 milhões de portugueses? Por vezes, esta doença neurológica começa por se manifestar por uma dor latejante num dos lados da cabeça e rapidamente aumenta de intensidade, condicionando qualquer tarefa tão simples como preparar o jantar. É muitas vezes incompreendida tanto no seio familiar como pela entidade empregadora", afirmou.

Neste sentido, o apresentador partilhou com os fãs o novo projeto digital dedicado a pessoas que sofrem de enxaqueca. "Foi criada a página no Instagram e Facebook, 'Dá Voz à Tua Enxaqueca' - um espaço de sensibilização e informação para este tema - e existe a associação portuguesa MiGRA Portugal, que representa os doentes com enxaqueca e cefaleias. Chegou o momento de levar a enxaqueca a sério".

Leia Também: Estes alimentos vão ajudá-lo a aliviar os sintomas da enxaqueca