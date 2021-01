Cláudio Ramos está a tornar a semana de estreia de 'Dois às 10' cheia de momentos memoráveis.

Esta quarta-feira, no terceiro dia do novo programa das manhãs da TVI, surgiu vestido de rei a propósito da celebração do Dia de Reis. Já a companheira televisiva, Maria Botelho Moniz, mostrou-se desprevenida e não apareceu caracterizada.

Nas redes sociais, onde foi também dado a conhecer o disfarce do apresentador, os fãs ficaram desfeitos em gargalhadas.

Ainda não viu o modelito? Espreite abaixo.

