Cláudio Ramos apanhou um (grande) susto no 'Dois às 10', da TVI. O apresentador estava entre vários balões quando os colegas da equipa decidiram pregar-lhe uma partida.

A certo momento, dois elementos da equipa do programa decidiram rebentar balões onde Cláudio estava deitado e sem o apresentador se aperceber. Quando começou a ouvir o barrulho dos balões a rebentar, o grito foi inevitável. Este momento não tardou a chegar às redes sociais.

"A equipa do 'Dois às 10' pregou uma partida a Cláudio Ramos, em direto", escreveram na legenda do vídeo que partilharam na página oficial de Instagram do programa e da TVI. Veja abaixo:

