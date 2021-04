Cláudio Ramos esteve à conversa com Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni no podcast 'É Preciso Ter Lata', onde aceitou responder às acutilantes questões de fãs e haters para arrecadar 500 euros com destino a uma causa social.

"Tens namorado?", quiseram saber os fãs.

"Estamos aí... A coisa está a dar-se", confessou o apresentador em resposta à questão.

"Isto juntas dois mais dois... se eu fui para a cama na sexta-feira", continuou Cláudio, que anteriormente já tinha respondido a uma questão de alguém que queria saber qual a última vez que este teria "feito amor".

O apresentador do programa das manhãs da TVI, 'Dois às 10', não revelou contudo se estaria a referir-se ao romance antigo com o ator Diogo Faria ou, quem sabe, a uma nova paixão.

Leia Também: Marco Costa comenta novo namoro de Vanessa Martins