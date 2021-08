A situação que se vive no Afeganistão ligou os alarmes da comunidade internacional. Em causa estão os direitos humanos, sobretudo das mulheres e crianças, que estarão a ser colocados em causa segundo as denúncias que têm sido feitas por habitantes locais.

Não ficando indiferente à situação, tal como outras figuras públicas, também Cláudia Vieira abordou o assunto nas redes sociais.

"É impressionante como, de um momento para o outro, tudo o que tomamos como garantido se dissolve", começa por dizer.

"O que está a acontecer no Afeganistão, e que temos acompanhado através da informação que nos chega, é avassalador. O retrocesso sempre foi uma coisa que me impressionou, ainda mais quando atinge tantas vidas, quando é de uma dimensão maior que nós. Não paro de pensar na segurança e na sorte que temos… na liberdade, que damos por garantida, de podermos ser quem escolhemos ser, inteiros", continua.

"Devemos mesmo aproveitar o agora e a tranquilidade das nossas escolhas, das nossas pessoas, do nosso equilíbrio, dando, se possível, a dose certa de urgência no hoje mas acima de tudo, no amor. Estou com todas as meninas, mulheres, mães, filhas, avós e irmãs, madrinhas, tias e amigas…, todos os que estão a deixar tudo para trás, todos os que sem poderem escolher têm de ficar. A liberdade é um valor poderosíssimo. Saibamos valorizá-la", completa.

