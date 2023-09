Foi ontem, dia 3 de setembro, que estreou o programa 'Casados no Paraíso', o novo reality show da SIC que conta com apresentação de Cláudia Vieira.

Através do Instagram, a também atriz reagiu ao primeiro episódio e ainda fez questão de pedir a opinião de que assistiu.

"Então, o que acharam da estreia do 'Casados no Paraíso'? Ontem apresentámos dois casais... Será que as coisas vão resultar entre eles? Deixem os vossos palpites!", pode ler-se na partilha em causa.

