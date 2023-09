Cláudia Vieira foi a convidada d'As Três da Manhã desta quarta-feira, 20 de setembro, na rádio Renascença. À semelhança do que acontece com todos os entrevistados, também a atriz teve de passar pelo 'crivo' das perguntas mais atrevidas da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'.

"Não tens vergonha de ires até às Filipinas para casares outras pessoas e não ires sequer à Fonte da Telha para te casares com o teu namorado?", questionou Ana Galvão.

"Realmente, que falha! Vou programar então o meu casamento na Fonte da Telha", disse Cláudia em tom de brincadeira.

"Já me fizeram vários casamentos... Sou muito casada na imaginação de muita gente e na ficção também", nota.

"Organizar um casamento é uma carga de trabalhos... do que vejo. Não tenho essa vontade", diz por fim.

De recordar que Cláudia encontra-se num relacionamento com João Alves, com quem tem uma filha, Caetana. Esta é também mãe de Maria, que nasceu da anterior relação com Pedro Teixeira.

