Cláudia Vieira esteve esta manhã de quarta-feira, dia 20 de setembro, no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, e já era sabido que seria confrontada com temas incómodos, como tem acontecido com os anteriores convidados do formato.

Na rubrica 'Desculpa, Mas Vais Ter De Perguntar', as animadoras Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques colocaram questões escritas anteriormente e acabaram por abordar a separação de Sara Matos e Pedro Teixeira, ex-companheiro de Cláudia e pai da sua filha.

"Quando viste o Pedro Teixeira separado e triste nas revistas, quanta vontade (tu que és tão boa pessoa) tiveste de ir lá abraçá-lo e dizer: 'toma! Não me trocaste por ela? Então agora aguenta, filho'", atirou Inês Lopes Gonçalves.

Cláudia Vieira, entre risos, respondeu: "Esta novela até aqui à rádio veio parar. Eles separam-se e vêm falar comigo porquê? Eles que se separem ou estejam juntos, o que quiserem fazer da vidinha deles. Não soube pelas revistas, soube pelo Pedro. Ele é pai da minha filha, temos uma boa relação".

O tema, no entanto, não ficou por aqui e foi feita mais uma pergunta sobre o mesmo. "Deve ser complicado gerir todos os eventos onde queres estar e todos os eventos onde não queres que a Sara Matos esteja", questionou Joana Marques, com Cláudia a explicar: "Normalmente ligo [e pergunto]: 'mas convidaram a Sara?'. Não é uma questão, ponto. Onde posso e quero estar, estou, onde não quero estar, não estou".

