Cláudia Vieira não resiste em partilhar com os fãs alguns dos momentos que tem vivido com as filhas, a pequena Maria e a bebé Caetana.

Ainda esta quinta-feira, a atriz e apresentadora surpreendeu os que a seguem no Instagram com mais um vídeo ternurento das meninas juntas.

Recorde-se que a bebé é fruto da relação de Cláudia Vieira com João Alves, e Maria é filha da atriz e de Pedro Teixeira.

