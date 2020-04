Em casa, em isolamento social com as filhas, Cláudia Vieira tem partilhado nas redes sociais muitos dos momentos que passa com as suas meninas. A mais nova, a pequena Caetana, tem 'derretido' o coração da mãe e da irmã 'babada'... e o dos fãs da apresentadora.

Após ser mãe pela segunda vez, Cláudia Vieira tem feito questão de proporcionar aos seguidores o acompanhamento da bebé e o Instagram é o meio usado pela figura pública onde a maternidade é muitas vezes o grande destaque.

Ainda esta terça-feira, Cláudia Vieira publicou uma fotografia única em que aparece a amamentar a pequena Caetana, revelando que a menina tem sido alimentada apenas com leite materno.

"O tempo passa rápido, quatro meses a alimentar esta pequenina em exclusivo com leite materno", escreveu na referida fotografia.

Recorde-se que a bebé é fruto da relação da atriz e apresentadora com João Alves. Cláudia Vieira é ainda mãe de Maria, da relação anterior com Pedro Teixeira.

