Esta segunda-feira, dia 13, Cláudia Vieira partilhou um retrato no mínimo romântico no qual surge com o companheiro, João Alves.

Na legenda da publicação, a atriz confessou sentir falta dos tempos anteriores à quarentena, por causa da pandemia no novo coronavírus.

"Que saudades de andar por aí livres, a dar beijos, a assistir ao pôr-do-sol", sublinhou.

Importa recordar que o casal tem uma filha em comum, a bebé Caetana, que nasceu em dezembro do ano passado.

Leia Também: Assim foi o domingo de Páscoa de Cláudia Vieira