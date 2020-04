Houve cabrito no forno, ovos de chocolate, amêndoas e até um coelhinho. Apesar das restrições devido à pandemia da Covid-19, no domingo de Páscoa de Cláudia Vieira não faltaram as típicas tradições.

Em casa, na companhia das duas filhas - Maria e Caetana - e do namorado, João Alves, a atriz e apresentadora desfrutou de um dia feliz (que contou com muitos doces) e não deixou de partilhar alguns momentos com os fãs.

