Cláudia Vieira não podia estar mais feliz. No passado dia 1 de dezembro a atriz foi mãe pela segunda vez, após o nascimento da pequena Caetana, fruto do relacionamento com o empresário João Alves.

Desde então, a artista de 41 anos tem vindo a partilhar com os seus admiradores nas redes sociais momentos especiais que tem vivido ao lado da sua bebé, através de retratos capazes de enternecer qualquer um.

Ainda este sábado, dia 21, por exemplo, Cláudia publicou uma nova foto da menina acompanhada pela seguinte legenda: "Por aqui continuamos nisto e é tão bom... bom dia!".

Recorde-se que Cláudia é ainda mãe de Maria, de 10 anos, da sua relação anterior com Pedro Teixeira.

