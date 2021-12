O fim de semana de Cláudia Vieira tem sido essencialmente dedicado à família. A atriz partilhou com os seguidores do Instagram uma das brincadeiras que fez com a filha mais nova, a pequena Caetana, de dois anos.

"Já tomaram o vosso café da manhã? Por aqui já vamos no décimo", brincou a atriz na legenda da publicação.

Recorde-se que Caetana é fruto do atual relacionamento de Cláudia com João Alves.

A artista é ainda mãe de Maria, da relação anterior com Pedro Teixeira.

