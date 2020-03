Cláudia Vieira aproveitou o seu décimo terceiro dia de quarentena para partilhar com os seus seguidores do Instagram uma nova fotografia da sua segunda filha, a bebé Caetana.

A imagem mostra como a recém-nascida, que nasceu prematura em dezembro de 2019, está a cada dia mais crescida.

A acompanhar a amorosa fotografia, a estrela da SIC juntou um desabafo sobre a situação atual do país e do mundo devido à pandemia do novo coronavírus.

"Este foi o nosso décimo terceiro dia de quarentena. Entre risos e brincadeiras, a mãe espreitava as notícias para perceber se havia novidades sobre o que estava a acontecer no mundo. Tu, de apenas três meses, não fazias ideia do que acontecia para além destas quatro paredes", começou por declarar.

Por fim, o desabafo terminou com um conselho que Cláudia quer a sua menina leve para toda a vida: "Por isso minha filha, nunca dês por garantida a tua liberdade e a saúde daqueles que te rodeiam, só assim conseguirás viver de forma plena e com esperança que o amanhã será sempre melhor".

Veja abaixo a publicação completa:

